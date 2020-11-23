В Турции бесплатно вакцинируют граждан от COVID-19

Власти Турции рассчитывают бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
По его словам, переговоры с китайским производителем вакцин завершены, все необходимые юридические процедуры пройдены.
Как отметил глава Минздрава, в страну уже отправлено не менее 10 млн доз препарата.
«Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет», — цитирует Коджу Hurriyet.
Ранее на всей территории Турции вступил в силу частичный комендантский час.