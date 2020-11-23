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В Турции планируют бесплатно вакцинировать граждан от COVID-19 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
В Турции бесплатно вакцинируют граждан от COVID-19
Фото: Reuters
Власти Турции рассчитывают бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
По его словам, переговоры с китайским производителем вакцин завершены, все необходимые юридические процедуры пройдены.
Как отметил глава Минздрава, в страну уже отправлено не менее 10 млн доз препарата.

«Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет», — цитирует Коджу Hurriyet.

Ранее на всей территории Турции вступил в силу частичный комендантский час.
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В мире , Минздрав РФ , Hurriyet Daily News , Турция
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