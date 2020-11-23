Раскрыто антироссийские предсказание

Известный прорицатель Нострадамус сделал предсказание, которое болгарские журналисты использовали в информационной войне против России пишет «Царьград». Речь о зомби-апокалипсисе, причиной которого станет изобретение российского ученого.

Бурную реакцию у российских СМИ вызвала статья, опубликованная в болгарской газете «Труд». В материале журналисты привели 8 предсказаний Нострадамуса на 2021 год. В их числе «голод библейского масштаба», захват мусульманами Европы, сильные электромагнитные волнения на солнце, появление в орбите Земли огромного астероида, землетрясение, которое разрушит Калифорнию, а также появление первых людей-роботов, возросшая роль церкви в жизни людей и зомби-апокалипсис, сообщает издание «ИноСМИ».

«Русский ученый создаст биологическое оружие-вирус, который сможет превращать людей в зомби. Конец человечества может быть ближе, чем мы думаем», — говорится в описании последнего предсказания.

Журналисты «Царьграда» посчитали, что их болгарские коллеги решили использовать труды Нострадамуса в информационной войне. Россияне предположили, что в статье есть намек на то, что русские ученые имеют отношение к созданию коронавируса.