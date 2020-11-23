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Опубликовано видео массовых протестов во Франции 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
18 ноября в ходе протестов во Франции против Закона о «глобальной безопасности» полиция арестовала 33 человека. На этом все не закончилось и 21 ноября протесты продолжились с новой силой. Людей не устраивает, что власти хотят ввести наказание в виде 1 года лишения свободы за фото представителей правоохранительных органов. На митинга встала буквально вся Франция. В ходе манифестаций сотрудники полиции применили водометы, чтобы разогнать толпу. Но люди не успокаивались и мокрые протестующие возвращались на свои места. Спецсредства задействовали после того, как участники демонстрации начали жечь костры посреди дороги и бросать петарды и бутылки в стражей порядка на площади Трокадеро.
В мире , Видео , МВД
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