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Морги в Нью-Йорке с весны хранят более 600 тел скончавшихся от COVID-19 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В США с весны тела погибших от COVID-19 лежат в морге
Фото: Wang Ying/Global Look Press
Во временных моргах Нью-Йорка, развёрнутых на набережной в Бруклине, с начала пандемии COVID-19 хранятся около 650 тел скончавшихся от коронавируса горожан.
Большая часть покойных поступили в морги ещё во время первой волны распространения коронавирусной инфекции, которая пришлась на весну и начало лета 2020 года, пишет The Wall Street Journal.
Их тела содержатся в специальных грузовиках-рефрижераторах, так как родственники погибших так и не смогли забрать их для проведения похорон: некоторые из скончавшихся не имеют близких в городе, а кто-то из жителей в условиях кризиса пока не в состоянии оплатить погребение родных, отмечает издание.
В офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка сообщили, что специалисты не смогли выйти на связь с родственниками около 230 умерших во время первой волны коронавируса.
В Нью-Йорке действует программа по социальной помощи в погребении усопших. Во время коронавируса власти города увеличили материальную помощь родственникам скончавшихся с $900 до $1700, однако в среднем похороны в городе обходятся в $9000, а кремация тела стоит примерно $6500, и не все американские семьи могут себе позволить такие траты в сложившихся обстоятельствах.
За последние сутки в США было выявлено 171 980 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 1428 человек. Всего с начала пандемии заразились 12,3 млн американцев, жертвами инфекции стали 256 583 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в США вакцинация населения от коронавируса может начаться 11 декабря. Согласно прогнозам, вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.
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В мире , Wall Street Journal , Бруклин , Нью-Йорк , США
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