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Появилось видео планов КНР ввести тотальную слежку 

Вадим Дроздов 1 час назад
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на виртуальном саммите G20 предложил ввести "коды здоровья" во всем мире. Такая система является частью общенационального цифрового контроля за гражданами Китая через мобильные приложения, соцсети, личную переписку, геолокацию и уличные камеры видеонаблюдения. Каждому человеку присваивается QR-код, который содержит информацию о его текущем здоровье. Для совершения любых действий (покупка в магазине, проезд на общественном транспорте и тд) необходимо иметь нужное количество "баллов здоровья".
Дональд Трамп ранее публично критиковал цифровую систему слежки Китая за собственными гражданами. Как отреагируют на предложение Си Цзиньпина другие лидеры G20 пока не ясно.
В мире , Видео , Саммит , Си Цзиньпин , Дональд Трамп
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