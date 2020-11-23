«Ковидные паспорта» становятся реальностью?

Власти Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от COVID-19, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве. Обладатели «ковидного паспорта» смогут перемещаться по стране гораздо свободнее, чем те, кто откажется от вакцинации.

С 5 ноября в Британии действует второй локдаун. Закрыты все развлекательные заведения, точки общепита, спортивные учреждения, магазины розничной торговли и религиозные объекты. Жителям запретили покидать дома без крайней необходимости. Рассказывает блогер и гид по Лондону Константин Пинаев.

Константин Пинаев, блогер, гид по Лондону: «Второй локдаун спокойнее проходит по сравнению с первым — гораздо больше людей на улицах, рестораны и магазины в основном все закрыты. Этот локдаун отличается от первого тем, что у нас есть четкая дата — 2 декабря обещают, что это все закончится. Скорее всего, введут новую систему с тремя уровнями, она будет уже локальная. Как раз в воскресенье заседание кабинета министров, где они решают все детали этой новой системы. Ее завтра Борис Джонсон должен представить. Говорят, что она будет строже, чем предыдущая трехуровневая система. Уже есть в Великобритании приложение NHS COVID-19, которое вам рекомендации говорит по вашему смартфону, следит, насколько вы близко находились возле людей с коронавирусом. Соответственно, оно может сказать вам, что вы должны самоизолироваться. Есть регионы, где легко все это обходится. Опять же, если говорить о Лондоне, все показатели в Лондоне не такие серьезные, как на севере Британии. То есть если первая волна у нас в основном как раз Лондон затронула, то во вторую волну это скорее север. Если честно, про ковидные паспорта вообще первый раз слышу. Сейчас говорят про вакцинацию активную, там уже почти все готово, так что ждем окончательных отмашек уже от всевозможных министерств. Мне кажется сложно здесь ограничить такие личностные перемещения, Британия все-таки крайне свободолюбивая страна. Я сомневаюсь что здесь такие паспорта введут».

По данным The Sunday Times, британский премьер Борис Джонсон объявит о прекращении действующего локдауна со 2 декабря. Но в Англии введут трехуровневую систему ограничений. Их приостановят на период от трех до пяти дней в Рождество, но затем возобновят с января по март. План премьера заключается в возвращении к нормальной жизни к Пасхе. Трехуровневая система ограничений подразумевает сразу несколько запретов. В частности, в районах, где объявят второй или третий уровень опасности, членам разных семей запретят собираться в одном помещении.

Насколько эффективным будет внедрение «ковидных паспортов», если до этого дойдет, рассуждает руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии РАН Константин Мирошников.

Константин Мирошников, руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии РАН: «Это же опять нужны какие-то ревизоры, кто будет удостоверяться в том, что человек, например, имеет право ходить без маски. Какая-то по-моему довольно громоздкая бюрократическая система, которая, может быть, со временем сработает, но на первых порах предвижу очень много бестолковщины или нарушений. Мы видим пример Китая, который ввел жесточайшие в самом начале карантинные меры. Они сумели локализовать вспышку и, может быть, благодаря не очень высокой внутренней мобильности населения, держат это под контролем. Это был полноформатный карантин».

В Китае повсеместно с начала пандемии действует система QR-кодов, которая отслеживает контакты людей и, в зависимости от их состояния здоровья, присваивает цветовой код, дающий право на то или иное передвижение. В субботу китайский лидер Си Цзиньпин предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья». Основой должны послужить результаты тестов на коронавирус. На какой платформе и на основании каких еще данных должен работать такой механизм, Си Цзиньпин не уточнил.

В Великобритании по состоянию на воскресенье от коронавируса в общей сложности умерли более 54 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Число случаев заражения в стране — почти 1,5 миллиона.