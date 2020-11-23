По его словам, российские миротворцы оказались «важным стабилизирующим фактором» в сложившейся вокруг республики ситуации. «От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач», — написал Арутюнян.

Лидер Карабаха отметил, что российские военнослужащие сопровождают граждан, которые ранее покинули зону конфликта, а также обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами. Он также выразил благодарность Путину «за личные активные усилия по защите объектов историко-культурного наследия, религиозных святынь на территории Республики Арцах».

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.