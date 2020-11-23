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Президент Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны 

Lenta.ru 22 минуты назад
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, российские миротворцы оказались «важным стабилизирующим фактором» в сложившейся вокруг республики ситуации. «От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач», — написал Арутюнян.
Лидер Карабаха отметил, что российские военнослужащие сопровождают граждан, которые ранее покинули зону конфликта, а также обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами. Он также выразил благодарность Путину «за личные активные усилия по защите объектов историко-культурного наследия, религиозных святынь на территории Республики Арцах».
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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В мире , Видео , Владимир Путин , Араик Арутюнян
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