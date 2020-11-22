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CNN: в США более 3 млн человек заразились коронавирусом в ноябре 

ТАСС 39 минут назад
3 млн американцев заразились COVID-19 в ноябре
Фото: Reuters
Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в ноябре превысило рекордно высокий уровень — 3 млн Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По сведениям университета, в этом месяце в США подтверждено 3 002 082 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий месячный показатель с марта. Предыдущий пик был зафиксирован в июле — 1 921 461 случай. Более миллиона американцев заражались коронавирусом в октябре, августе и сентябре.
В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 12,16 млн случаев заражения, умерли 256 347 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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В мире , США , CNN , Нью-Йорк
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