Проблемный 2020: о чем говорили лидеры G20

22 ноября завершает свою работу двухдневный саммит "большой двадцатки" (G20), который должен был состояться в Эр-Рияде, однако из-за пандемии COVID-19 прошел виртуально. Главными темами стали коронавирус, реформирование ВТО и многосторонний подход к политике. К чему призывали участники саммита — в обзоре "Газеты.Ru".
Борьба с COVID-19
Главной темой саммита G20 стала пандемия COVID-19 и преодоление ее последствий. В выступлениях практически всех лидеров стран-участников форума обосновывалась необходимость объединения против глобального вызова. Ключевым аспектом можно выделить акцент на важности многостороннего подхода к обеспечению стабильности и равного доступа к вакцине.
Об этом, в частности, говорил президент США Дональд Трамп, для которого нынешний саммит вполне может оказаться последним на посту главы Белого дома. Он подчеркнул важность совместной работы и диалога между странами для преодоления последствий пандемии и будущего экономического роста.
Одним из направлений такой кооперации должен стать равный доступ к вакцине от коронавируса для всех стран. Об этом твердили и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты