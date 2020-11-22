Проблемный 2020: о чем говорили лидеры G20

22 ноября завершает свою работу двухдневный саммит "большой двадцатки" (G20), который должен был состояться в Эр-Рияде , однако из-за пандемии COVID-19 прошел виртуально. Главными темами стали коронавирус, реформирование ВТО и многосторонний подход к политике. К чему призывали участники саммита — в обзоре "Газеты.Ru".

Борьба с COVID-19

Главной темой саммита G20 стала пандемия COVID-19 и преодоление ее последствий. В выступлениях практически всех лидеров стран-участников форума обосновывалась необходимость объединения против глобального вызова. Ключевым аспектом можно выделить акцент на важности многостороннего подхода к обеспечению стабильности и равного доступа к вакцине.

Об этом, в частности, говорил президент США Дональд Трамп , для которого нынешний саммит вполне может оказаться последним на посту главы Белого дома. Он подчеркнул важность совместной работы и диалога между странами для преодоления последствий пандемии и будущего экономического роста.