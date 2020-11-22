В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе 

Европе в начале 2021 года может угрожать третья волна COVID-19, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с инфекцией. Об этом предупредил спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung.

По словам Набарро, ошибка, допущенная нынешним летом, привела к тяжелой второй волне. Ситуация может повториться.

«Власти упустили время на создание необходимой инфраструктуры летом, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если европейские страны не исправятся, в начале следующего года у нас будет третья волна », — сказал спецпосланник.

Набарро раскритиковал Швейцарию, где власти разрешили кататься на горных лыжах с масками, в то время как другие альпийские страны — Австрия и Италия — закрыли курорты.

Он предупредил, что Швейцария может достичь «весьма высокого уровня заболеваемости и смертности».

«Как только уровень заражения снизится, а он снизится, мы сможем быть настолько свободными, насколько захотим. Но прямо сейчас? Следует ли открывать горнолыжные курорты? На каких условиях?» — сказал Набарро.

Спецпосланник высоко оценил успешную борьбу с COVID-19 в некоторых странах Азии, таких как Южная Корея, где уровень инфицирования сейчас относительно низкий.

«Люди полностью вовлечены, их поведение затрудняет распространение вируса. Они держатся друг от друга на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают наиболее уязвимые группы, — похвалил азиатов Набарро.

«Реакция Европы была неполной», — отметил он.

Летом в Европе наблюдалось снижение показателей инфицирования, но теперь они снова растут. Италия сообщила о более чем 34 000 новых случаев за один день в субботу, что является третьим по величине показателем в мире после США и Индии. В Германии и Франции зарегистрировано 33000 новых пациентов. В Швейцарии и Австрии ежедневно регистрируются тысячи случаев.

Доктор Набарро — британский эксперт, который был назначен одним из шести специальных посланников ВОЗ по пандемии коронавируса.