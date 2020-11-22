Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Билл Гейтс предсказал новую пандемию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 30 минут назад
Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. Миллиардер обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи пандемию коронавируса и изменения, которые принес новый вирус.
Во время разговора Джонс спросила у Гейтса, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — передает РИА «Новости» его ответ.

При этом Гейтс отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, через три года. Однако основатель Microsoft подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии.
Названы проигравшие и выигравшие от пандемии валюты
По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — заключил он.

Ранее Гейтс предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии. Кроме того, миллиардер рассказал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».
Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Основатель Microsoft считает, что «богатый мир» сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин заявил об эффективности и безопасности российских вакцин Путин заявил об эффективности и безопасности российских вакцин Украина захотела больше внимания со стороны «администрации Байдена» Украина захотела больше внимания со стороны «администрации Байдена» Санду не признала долги за российский газ для Приднестровья Санду не признала долги за российский газ для Приднестровья
Комментарии 9
В мире , Видео , Билл Гейтс , Рашида Джонс , Энтони Фаучи , Microsoft , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
00:11
Сильный пожар у метро «Нагатинская» в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Разгон протестующих в Минске попал на видео
00:42
Разгон протестующих в Минске попал на видео
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
00:13
Пожар в исправительной колонии в Барнауле попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
00:20
Опубликовано видео с упавшим в реку грузовиком
Происшествия
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
03:48
Артист в костюме крысы прошелся по улицам Нью-Йорка и попал на видео
В мире Общество
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
00:58
Массовые протесты в Гватемале попали на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
00:31
Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом
Новости Москвы Происшествия
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
00:13
Последствия разрушительного ледяного дождя во Владивостоке попали на видео
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
00:33
Массовая драка со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
00:36
Колонна военной техники в Уручье попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение