Во время разговора Джонс спросила у Гейтса, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — передает РИА «Новости» его ответ.

При этом Гейтс отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше, через три года. Однако основатель Microsoft подчеркнул, что в следующий раз человечество будет более «подготовлено» к пандемии.

По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — заключил он.

Ранее Гейтс предупредил об очень сложной зиме из-за коронавируса, заявив, что в ближайшие месяцы ожидает в основном плохие новости о пандемии. Кроме того, миллиардер рассказал , какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».