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Эрдоган заявил, что пандемия привела к росту неравенства 

ТАСС 2 часа назад
Эрдоган: пандемия привела к росту неравенства
Фото: Reuters
Пандемия привела к росту неравенства и снизила уровень благосостояния людей, заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам саммита Группы двадцати (G20).

"Пандемия коронавирусной инфекции нового типа усугубила многие кризисные явления в мире, привела к росту неравенства и снизила уровень благосостояния людей. Необходимо увеличить финансовые выделения на гуманитарную помощь для жителей регионов планеты, страдающих от войн", — считает турецкий президент.

Эрдоган также привлек внимание к угрозе терроризма в регионе Ближнего Востока и мире. "Турция — единственная страна НАТО, которая на деле вела борьбу с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, — заявил он. — Наша страна прилагает усилия для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности. Несмотря на отказ ряда стран от сотрудничества с Турцией в вопросах борьбы с проявлениями терроризма, мы собственными силами поймали и депортировали до 9 тыс. иностранных наемников-террористов".
Кроме того, президент Турции сообщил, что "система мирового порядка, которая не учитывает общечеловеческие ценности, а также принципы справедливости и безопасности, не имеет шанса на успех". "Глобальные экономические отношения, где во главу угла ставятся амбиции, господство, несправедливость и жажда наживы, не в силах защитить ни людей, ни природу. Борьба с загрязнением окружающей среды и изменением климата не должна становиться предлогом для новой волны несправедливости и двойных стандартов в мире", — добавил Эрдоган.
Саммит G20 проходит в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики.
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В мире , Исламское государство , НАТО
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