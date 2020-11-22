РФ посоветовали «не играть в турецкие нарды на Кавказе» 

России посоветовали «не играть в турецкие нарды на Кавказе». Иранский эксперт проанализировал действия России в период Карабахской войны. По его мнению, Москва проявила политическую ловкость и расторопность, не ввязываясь в конфликт, и управляя событиями. Но есть и негативный момент: выросла роль Анкары на Кавказе.

«В своей мечте отделить Турцию от НАТО Россия слишком много потакала последней и в итоге согласилась с тем, что роль Турции на Кавказе заметно выросла», — пишет Хади Мухаммади, журналист издания Javan (перевод Иносми).

Он предостерегает Москву, считая, что Анкара будет искусно лавировать между США и Россией, отстаивая свои «замыслы, замешанные на неоосманизме с примесью пантюркизма».

«Очевидно, что для Турции стабильные и естественные отношения с соседями (Россией ли, Ираном ли) — это всего лишь разменная монета, которую она всегда будет готова пустить в ход в торге с Западом», — пишет автор.

Он полагает, что Турция и США с новым президентом Байденом смогут сообща предпринимать действия, ослабляющие позиции России на Кавказе. Речь идет, в том числе, и о перенаправлении «транзита регионального энергосырья по более выгодным для Турции маршрутам».