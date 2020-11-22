Власти Франции уничтожат более тысячи норок

Во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из хозяйств, в связи с этим 1 тыс. этих животных будут уничтожены.
Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны.
Также будет уничтожена созданная на основе этих животных продукция.
Из четырёх хозяйств по разведению норок во Франции коронавирус не обнаружен в одном, ещё в двух проводятся анализы.
Ранее стало известно, что все норки в Дании будут уничтожены после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.