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Во Франции из-за COVID-19 уничтожат 1000 животных на норковой ферме 

RT на русском и ещё 7 22 ноября 2020
Власти Франции уничтожат более тысячи норок
Фото: Говорит Москва
Во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из хозяйств, в связи с этим 1 тыс. этих животных будут уничтожены.
Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны.
Также будет уничтожена созданная на основе этих животных продукция.
Из четырёх хозяйств по разведению норок во Франции коронавирус не обнаружен в одном, ещё в двух проводятся анализы.
Ранее стало известно, что все норки в Дании будут уничтожены после обнаружения у животных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В мире , COVID-19 , Минсельхоз , Дания , Франция
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