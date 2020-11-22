Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Украина продвинулась вперед в Донбассе

Lenta.ru
13 минут назад
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала расширение укреплений подразделений Украины под Донецком. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) зафиксировал три продления окопов Вооруженных сил Украины под Песками. «Сеть своих траншей они продлили на 190, 150 и 20 метров», — говорится в сообщении.
Первые два продления ОБСЕ оценила как укрепление позиций, а 20-метровое продление к линии соприкосновения — как продвижение вперед. Расстояние между двумя сторонами конфликта в этом районе сократилось до 375 метров.
Ранее разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о прибытии в район конфликта диверсионной группы националистического вооруженного формирования «Медведи» из состава «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России). Диверсанты, оснащенные снайперскими винтовками Barrett и патронами Lapua Magnum, прибыли в район населенного пункта Лебединское.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
В мире,Видео,ОБСЕ,Донецк,Украина,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители