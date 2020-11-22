Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не видит себя «нигде, кроме Европы», и что Анкара стремится к более тесному сотрудничеству со всем соседями. Его цитирует телеканал.TRTWorld.
«Мы не видим себя больше нигде, кроме Европы. Мы думаем строить наше будущее вместе с Европой», — сказал Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (АК).
При этом он отметил, что ЕС должен сдержать обещания, данные Анкаре, не допускать дискриминации и «не быть инструментом для открытой враждебности по отношению к нашей стране».
Эрдоган также заявил, что Анкара хочет активно использовать свои давние и тесные союзнические отношения с Вашингтоном для решения региональных и глобальных проблем. Турция также «не может игнорировать такие страны, как Россия и Иран, с которыми у нее глубокие связи».
Географически более 90% территории Турция находится в Передней Азии. Однако этой стране также принадлежит находящийся в Европе Стамбул — переименованный Константинополь, который турки отобрали у византийцев несколько веков назад.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по мнению отдельных экспертов, случился геополитический разлом и Турция становится главной проблемой России.