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Эрдоган: «Турция не видит себя нигде, кроме Европы» 

Майк Габриелян 15 минут назад
«Турция не видит себя нигде, кроме Европы»
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не видит себя «нигде, кроме Европы», и что Анкара стремится к более тесному сотрудничеству со всем соседями. Его цитирует телеканал.TRTWorld.

«Мы не видим себя больше нигде, кроме Европы. Мы думаем строить наше будущее вместе с Европой», — сказал Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (АК).

При этом он отметил, что ЕС должен сдержать обещания, данные Анкаре, не допускать дискриминации и «не быть инструментом для открытой враждебности по отношению к нашей стране».

Эрдоган также заявил, что Анкара хочет активно использовать свои давние и тесные союзнические отношения с Вашингтоном для решения региональных и глобальных проблем. Турция также «не может игнорировать такие страны, как Россия и Иран, с которыми у нее глубокие связи».
Эрдоган угрожает Европе мусульманами
Географически более 90% территории Турция находится в Передней Азии. Однако этой стране также принадлежит находящийся в Европе Стамбул — переименованный Константинополь, который турки отобрали у византийцев несколько веков назад.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по мнению отдельных экспертов, случился геополитический разлом и Турция становится главной проблемой России.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Партия справедливости и развития , ЕС
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