«Турция не видит себя нигде, кроме Европы»

«Мы не видим себя больше нигде, кроме Европы. Мы думаем строить наше будущее вместе с Европой», — сказал Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (АК).

При этом он отметил, что ЕС должен сдержать обещания, данные Анкаре, не допускать дискриминации и «не быть инструментом для открытой враждебности по отношению к нашей стране».

Эрдоган также заявил, что Анкара хочет активно использовать свои давние и тесные союзнические отношения с Вашингтоном для решения региональных и глобальных проблем. Турция также «не может игнорировать такие страны, как Россия и Иран, с которыми у нее глубокие связи».

Географически более 90% территории Турция находится в Передней Азии. Однако этой стране также принадлежит находящийся в Европе Стамбул — переименованный Константинополь, который турки отобрали у византийцев несколько веков назад.