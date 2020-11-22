В Британии задумались о «ковидных паспортах»

Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания, такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон

Предполагается, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврата к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов. При этом, как указала газета, в конце декабря правительство все же разрешит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем строгие меры будут возвращены и продолжат действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.

По состоянию на воскресенье, в общей сложности от коронавируса в стране умерли свыше 54,6 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,49 млн Британские методы борьбы с пандемией

Трехступенчатая система ограничений применялась в Англии с середины октября по начало ноября. На большей части территории страны действовал первый ("средний") уровень угрозы распространения вируса. Он предусматривал закрытие пабов и ресторанов не позднее 22:00 и запрет собираться группами из более чем шести человек.

Ограничения, соответствующие второму ("высокому") уровню, предполагали запрет многих публичных мероприятий, а также встреч между людьми, не проживающими под одной крышей, в закрытых помещениях. Третий ("очень высокий") уровень угрозы, помимо прекращения работы баров, пабов и спортзалов, означал запрет на встречи между людьми, не живущими вместе.

Однако затем правительство признало, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности — ввести новый карантин. Он начал действовать в Англии 5 ноября. Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер. И в целом на тот момент они были сопоставимы с английскими, что сделало карантин, по сути, общенациональным.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрылись пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям.

Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.