В Небраске два человека погибли при стрельбе 

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В американском штате Небраска в городе Бельвью два человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы. Об этом информирует городская полиция.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 21 ноября, по местному времени.

«Два человека были доставлены в медицинский центр университета Небраски», — указано в пресс-релизе, опубликованном сотрудником полиции в Twitter.

Подозреваемого задержали, он помещён под стражу.