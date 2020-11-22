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Трамп на сессии G20 раскритиковал соглашение по климату 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
Трамп раскритиковал соглашение по климату
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп на сессии по экологии в рамках саммита G20 раскритиковал Парижское соглашение по климату.

«Я вывел США из несправедливого и однобокого Парижского соглашения по климату — очень несправедливого для Соединённых Штатов договора», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соглашение было нацелено не на сохранение окружающей среды, а на уничтожение американской экономики.

«Я отказываюсь лишаться миллионов американских рабочих мест и направлять триллионы американских долларов самым злостным загрязнителям (окружающей среды). Именно это произошло бы», — заявил он.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.
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В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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