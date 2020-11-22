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Турция назвала срок пребывания своих военных в Карабахе 

РИА Новости 35 минут назад
Турецкие военные будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по контролю перемирия в Нагорном Карабахе в течение одного года, сообщило минобороны Турции.
Как заявил в субботу глава минобороны Турции Хулуси Акар, турецкие военные в ближайшее время отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку.

"Наши военные будут работать в совместном с РФ центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года", — сообщило минобороны Турции.

Президент Турции Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Сенаторы одобрили отправку российской армии в Карабах
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны
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