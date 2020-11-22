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Трамп рассказал о бесконтрольном распространении коронавируса в США и в мире 

Газета.Ru и ещё 2 43 минуты назад
«Коронавирус бесконтрольно распространяется»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус распространяется бесконтрольно не только на территории Америки, но и по всему миру. Он обвинил СМИ в том, что они "упускают" этот факт.

"Фейк-ньюс не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он добавил, что вскоре многие американцы получат вакцину от коронавируса и смогут избежать его. По последним данным, на территории США зафиксировано более 12 млн случаев заболевания COVID-19.
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В мире , США , Дональд Трамп
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