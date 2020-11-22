«Коронавирус бесконтрольно распространяется»

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус распространяется бесконтрольно не только на территории Америки, но и по всему миру. Он обвинил СМИ в том, что они "упускают" этот факт.
"Фейк-ньюс не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он добавил, что вскоре многие американцы получат вакцину от коронавируса и смогут избежать его. По последним данным, на территории США зафиксировано более 12 млн случаев заболевания COVID-19.