Индия в гонке: когда будет готова вакцина

«Мы находимся в процессе разработки наших местных вакцин, в процессе завершения третьей фазы наших испытаний в ближайшие один или два месяца», — сказал он и добавил, что к июлю следующего года правительство планирует вакцинировать 200-250 миллионов жителей страны.