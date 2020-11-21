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Эрдоган объявил о стремлении Турции взять курс на евроинтеграцию 

Вечерняя Москва и ещё 4 4 часа назад
Эрдоган нацелился на Европу
Фото: Reuters
Турция намерена сближаться с Европой и развивать взаимное сотрудничество. Такое заявление в субботу, 21 ноября, сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— Турция по-прежнему полна решимости к евроинтеграции и стремится строить свое будущее вместе с Европой. Кроме того, Анкара стремится к углублению сотрудничества со всеми дружественными странами и союзниками, — отметил он.

Также Турция выразила готовность использовать союз с США, чтобы искать решение региональных и глобальных проблем.
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По словам Эрдогана, Турция стремится стать частью нового мирового порядка, который установится после победы над пандемией коронавируса. Для этого в государстве намерены совершенствовать экономическую и правовую систему, наращивать производство и занятость, сообщает Anadolu.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Анкара , США , Турция
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