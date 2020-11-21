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В Киеве националисты зажгли дымовые шашки у больницы, где лечится Зеленский 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
«Новый год встретим без Зеленского»
Фото: ТАСС
В Киеве у больницы "Феофания", где лечится заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский, участники митинга националистических организаций зажгли дымовые шашки.
Об этом пишет ТАСС. Митингующие развернули государственные и националистические флаги, скандируют лозунги и требуют от Зеленского уйти в отставку.

"Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского", — заявили участники митинга.

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Также протестующие заявили, что президент пытается лишить их независимого государства, и пригрозили "третьим майданом". Полиция охраняет правопорядок. Столкновений правоохранителей и митингующих не зафиксировано.
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В мире , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС , Киев
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