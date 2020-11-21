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Об этом пишет ТАСС. Митингующие развернули государственные и националистические флаги, скандируют лозунги и требуют от Зеленского уйти в отставку.

"Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского", — заявили участники митинга.

Также протестующие заявили, что президент пытается лишить их независимого государства, и пригрозили "третьим майданом". Полиция охраняет правопорядок. Столкновений правоохранителей и митингующих не зафиксировано.