Минск анонсировал расширение санкций против ЕС 

«Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств», — заявил Макей в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Министр напомнил, что представители белорусской оппозиции, находящиеся сейчас за рубежом, выступали за ужесточение персональных санкций, но не за экономические, а сейчас высказываются за жесткие экономические санкции. Он назвал эти призывы «большой опасностью для государственности Беларуси в целом». «Если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане», — добавил Владимир Макей.

При этом глава МИД отметил, что «если кто-то хочет пожара в этом регионе», то Минск найдет, чем ответить инициаторам решений подобного. «И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси», — подчеркнул Макей. Вместе с тем он указал, что Белоруссия никогда не будет инициатором каких-либо деструктивных действий в отношении своих партнеров, республика выступает за логику сотрудничества.

Евросоюз официально ввел санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. При этом президента страны Александра Лукашенко в этом списке не было. 6 ноября санкции были введены и в отношении самого Лукашенко, а также еще 14 белорусских чиновников. Их активы в Европе будут заморожены, въезд в ЕС им запретят.