Голландский журналист Даниэль Верлаан (Daniël Verlaan) прервал секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза . Ему удалось проникнуть на онлайн-встречу и даже пообщаться с европейскими политиками, пишет Politico со ссылкой на голландское издание RTL Nieuws.

«Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?» — спросил у нежданного гостя верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Журналист представился и с улыбкой извинился за то, что прервал важную конференцию.

Боррель сухо добавил, что поступок Верлаана могут посчитать уголовным преступлением. Он посоветовал голландцу поскорее покинуть трансляцию, пока им не заинтересовались полицейские. Журналист послушался совета и вышел из конференции.

По данным RTL, Верлаану удалось попасть на онлайн-встречу благодаря тому, что один из ее участников — министр обороны Нидерландов Анка Бейевельд — опубликовала в Twitter фотографию с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию. Правда, на снимок попали только 5 из 6 цифр для авторизации, поэтому последнюю он нашел методом перебора.

Своим поступком голландский журналист поднял тему безопасности обсуждения важных вопросов через интернет. Официальный представитель ЕС назвал произошедший случай «смущающим».

«В следующий раз это может быть хакер, и мы больше не будем смеяться», — заявил дипломат.