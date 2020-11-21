Всемирно известный украинский завод стал банкротом 

Украина потеряла очередной советский бренд — КрАЗ. Кременчугский завод, всемирно известный флагман советского автопрома, стал банкротом. Армия «незалежной» теперь будет использовать чешские грузовики «Татра» как колесную платформу для новых систем оружия. Эксперты считают, что это серьезная потеря для страны и очередной удар по репутации украинских властей. Пользователи соцсетей с горькой иронией призвали Киев «скакать дальше», пишет «МК»

«Завод выпускал хорошие машины, надежные, проверенные. Жаль предприятие», — сказал эксперт в области военной автомобильной техники Сергей Суворов.

После разрыва Киевом всех экономических связей с Россией, Украина начала стремительно терять бывшие флагманы советской промышленности, доставшиеся ей после развала СССР.

Так, практически прекратилось производство на Киевском и Харьковском авиазаводах. Украинское предприятие «Мотор Сич» , которое в свое время обеспечивало двигателями всю российскую вертолетную технику, лишилось рынка сбыта своей продукции.

Теперь настала очередь КрАЗа. Из-за банкротства украинской армии придется «пересесть» с КрАЗов на чешские грузовики Tatra. Об этом рассказал замминистра обороны Украины Александр Миронюк, В частности, чешское шасси получат некоторые модифицированные Киевом советские системы РСЗО. По словам украинского военного деятеля, это «даже хорошо, поскольку Tatra отвечает стандартам НАТО ».

В соцсетях украинцы раскритиковали киевских чиновников за доведение КрАЗа до банкротства.

«Еще одно крупное украинское предприятие — пустило бульбы. Теперь мы будем очень патриотично кормить чужих рабочих, инженеров, менеджеров.., а свои — будут в Европе мыть посуду и собирать овощи. Браво! Цэ пэрэмога! Идиотизма над разумом. Нищеты — над стабильностью. Пафоса и фанфаронства — над трудом и заботой. Скачем дальше!» — написал пользователь Владимир Брас.