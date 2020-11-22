«»Вы дебилы, вы чего на Белоруссию плюете?"

"Вы что, совсем дебилы, вы чего на Белоруссию плюете? Вы плюете в Белоруссию, которая имела мужество быть дружной по отношению к Украине?" — сказал Червоненко в эфире телеканал "NewsOne".

Ухудшение отношений с Минском, по мнению экс-министра, невыгодно Киеву, так как, в частности, постройка дорог на Украине зависит от поставок битума из соседней страны.

Как отметил Червоненко, политическая ситуация в Белоруссии — это внутреннее дело граждан этой страны.

Также политик усомнился в возможности интеграции Украины в евро-атлантическое пространство и раскритиковал действующие власти страны за коррупцию.

Киев — одна из сторон, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела. Кроме того, Минск утверждает, что с Украины координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, в частности Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался этой осенью в Белоруссии.