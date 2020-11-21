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Трамп нашел виновных в поражении на выборах 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Дональд Трамп нашёл виновных в своем поражении на президентских выборах. Он заявил, что в его проигрыше были заинтересованы не только СМИ, но и крупные фармацевтические компании. Об этом сообщает ТАСС.
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По версии Трампа, противники запустили многомиллионную рекламную кампанию против него и затягивали объявление об успешных испытаниях вакцины.

«Я получил почти 74 млн голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас», — сказал американский лидер.

По его словам, компания Pfizer специально не стала до выборов объявлять об успешных испытаниях своей вакцины от COVID-19, поскольку это увеличило бы шансы Трампа на победу. Фармацевты злы на республиканца, поскольку он якобы проводил политику снижения цен на лекарства.

«Они решили задержать это из-за того, что я делаю. И меня на самом деле это устраивает, потому что, честно говоря, то, что я делаю, слишком важно. Не знаю, оценит ли это кто-нибудь», — добавил президент.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп сознательно затягивает процесс передачи власти своему конкуренту. Ситуация вокруг президентских выборов в США находится в подвешенном состоянии уже более двух недель. Большинство американских СМИ называют Байдена «избранным президентом». Однако Трамп настаивает, что голосование было сфальсифицировано, а победа принадлежит ему.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Pfizer
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