Объявлен результат парламентских выборов в Грузии

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК страны на своем сайте.

Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87% голосов избирателей.

ЦИК подсчитал более половины голосов избирателей, обработка данных с участков продолжается.

Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.

По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.

Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.

Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.