Евродепутат выступил за отмену санкций против России 

Депутат Европарламента (ЕП) Жером Ривьер заявил о необходимости отмены санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине . Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой законодательным органом инициативе о принятии резолюции.

Парламентарий не уточнил, какая именно это резолюция. Он выразил мнение, что отмена введенных в отношении Москвы ограничений позволит укрепить доверие между странами-членами "нормандской четвертки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Депутат считает, что конфликт на Украине можно разрешить только путем переговоров в рамках "нормандского формата".

"Поправка подчеркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений", — сказано в документе.

Как отмечается, в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции, к которому предлагается поправка, не идет речи об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине.