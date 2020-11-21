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Евродепутат выступил за отмену санкций против России 

Газета.Ru и ещё 9 4 часа назад
Евродепутат выступил за отмену санкций против России
Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента (ЕП) Жером Ривьер заявил о необходимости отмены санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на поправку к рассматриваемой законодательным органом инициативе о принятии резолюции.
Парламентарий не уточнил, какая именно это резолюция. Он выразил мнение, что отмена введенных в отношении Москвы ограничений позволит укрепить доверие между странами-членами "нормандской четвертки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Депутат считает, что конфликт на Украине можно разрешить только путем переговоров в рамках "нормандского формата".

"Поправка подчеркивает, что снятие санкций против России может привести к укреплению доверия между сторонами и более эффективной имплементации любых соглашений", — сказано в документе.

Как отмечается, в изначальном варианте инициативы о принятии резолюции, к которому предлагается поправка, не идет речи об антироссийских санкциях или переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине.
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Комментарии 2
В мире , Европарламент , Германия , Москва , Франция
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