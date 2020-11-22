Китай ввел карантин в городе на границе с Россией

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Власти Китая ввели карантин в приграничном с Россией городе
Деловая газета «Взгляд»
и
ещё 6
47 минут назад
Фото:
Reuters
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Власти
КНР
ввели карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя
Монголия
, Северо-Восточный Китай) на границе с российским
Забайкальским краем
из-за д