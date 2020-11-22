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Власти Китая ввели карантин в приграничном с Россией городе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 47 минут назад
Китай ввел карантин в городе на границе с Россией
Фото: Reuters
Власти КНР ввели карантин в городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) на границе с российским Забайкальским краем из-за д