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Стали известны подробности выступления Трампа на саммите G20 

Lenta.ru и ещё 4 16 минут назад
Раскрыты темы выступления Трампа на саммите G20
Фото: Reuters
В Белом Доме раскрыли подробности выступления президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати (G20), который прошел в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно официальному заявлению, Трамп во время встречи с иностранными лидерами рассказал о рекордно быстрых темпах разработки вакцины в стране и новаторских методах лечения коронавируса. Он также отметил необходимость совместной работы стран G20 для восстановления экономики и создания рабочих мест по мере преодоления пандемии. Американский лидер подчеркнул, что США успешно мобилизовали все ресурсы для разрешения данного кризиса.
Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, в ходе выступления на саммите G20 предложил создать единый международный механизм «кодов здоровья» на основе данных тестов на коронавирус. Китайский лидер объяснил, что механизм будет основываться на результатах тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов.
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В мире , США , Саммит , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Китай , Великобритания
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