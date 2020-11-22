Раскрыты темы выступления Трампа на саммите G20

В Белом Доме раскрыли подробности выступления президента США Дональда Трампа на саммите Группы двадцати (G20), который прошел в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС

Согласно официальному заявлению, Трамп во время встречи с иностранными лидерами рассказал о рекордно быстрых темпах разработки вакцины в стране и новаторских методах лечения коронавируса. Он также отметил необходимость совместной работы стран G20 для восстановления экономики и создания рабочих мест по мере преодоления пандемии. Американский лидер подчеркнул, что США успешно мобилизовали все ресурсы для разрешения данного кризиса.