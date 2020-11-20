СМИ изложили план помощи Байдена Зеленскому

«И это не удивительно. Президент Трамп несправедливо преследовал президента Украины, требуя, чтобы тот начал политизированное расследование в отношении Байдена в 2019 году, одновременно задерживая военную помощь США и приглашение Белого дома. Байден наоборот — был одним из лучших американских друзей Украины: он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией», — отмечают авторы статьи.
«Особенно с тех пор, как Конституционный суд страны вынес ряд постановлений, которые сдерживают ключевые реформы, включая антикоррупционные Зеленский, похоже, запутался в поисках ответов на судебные решения. Затем он заболел COVID-19 и был госпитализирован, хотя сказал, что его случай не является серьезным. При этом на фоне того, что происходит в стране, Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают прекратить предоставление столь необходимой финансовой помощи», — говорится в статье.
«Короче говоря, украинскому лидеру может потребоваться определенная помощь, а новый президент США хорошо подготовлен для ее предоставления», — подчеркивают авторы публикации.