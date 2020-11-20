Лукашенко заявил об отсрочке долга по кредиту от РФ

Россия дала отсрочку Белоруссии на уплату долга по кредиту в $1,5 млрд, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко общаясь с работниками предприятия «Гомсельмаш», передает «БелТА».

«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк», — заявил он.

По словам президента, он думал направить занятые у России средства на развитие машиностроения, однако они пошли на борьбу с пандемией коронавируса.

«Все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — отметил он.

14 сентября, президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит на $1,5 млрд Как объяснил глава Минфина РФ Антон Силуанов , Россия с помощью предоставления кредита поддержит не только белорусскую, но и свою собственную экономику.

16 октября Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил Белоруссии первый транш кредита в размере $500 млн Кредит предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).