Каспаров анонсировал возвращения Крыма Украине

По его словам, новый российский парламент должен будет принять решение о возвращении Крыма Украине незамедлительно без каких-либо переговоров. Каспаров добавил, что в 21 веке имперская политика не приносит ничего, кроме бед, разочарований и обогащения олигархов, ее пересмотр неизбежен, а до тех пор изнеженному Западу следует наложить на Россию реальные санкции.