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Каспаров анонсировал возвращения Крыма Украине

Артём Кульша
31 минуту назад
Демократическая Россия вернет Крым Украине. Об этом политик Гарри Каспаров заявил в эфире радио «Крым.Реалии».
По его словам, большинство участников Форума свободной России, членом постоянного комитета которого он является, связывают будущее страны с парламентаризмом и отказом от имперской сущности государства, а это подразумевает в том числе отказ от аннексий и претензий на бывшие территории Российской империи или Советского Союза, в числе на Крым.
«Аннексия (Крыма. — Прим. ред.) должна быть кардинально пересмотрена в новой России, если эта Россия будет демократической», — заявил политик.
По его словам, новый российский парламент должен будет принять решение о возвращении Крыма Украине незамедлительно без каких-либо переговоров. Каспаров добавил, что в 21 веке имперская политика не приносит ничего, кроме бед, разочарований и обогащения олигархов, ее пересмотр неизбежен, а до тех пор изнеженному Западу следует наложить на Россию реальные санкции.
«Ресурсов у США более чем достаточно. Они могут быстро поставить Россию на место», — подытожил он.
На днях, как сообщал «Рамблер», эксперты Львовского форума по безопасности смоделировали возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
В мире,Видео,Гарри Каспаров,Республика Крым,Россия,Украина,
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