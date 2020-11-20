Макрон выдвинул ультиматум мусульманам

Кроме того, участники совещания определили меры по противодействию исламскому сепаратизму: в частности, ограничение на домашнее обучение, запрет на распространение персональных данных, с помощью которых можно определить местоположение человека, а также более суровое наказание за запугивание госслужащих под прикрытием религиозных соображений.

16 октября, как сообщал «Рамблер», Францию потрясла трагедия с участием одного из радикальных исламистов. Уроженец Чечни, проживавший на территории страны на протяжении последних 12 лет, Абулак Анзров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что он якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Трагедия произошла в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Известно, что молодой человек учился в колледже, подрабатывал на стройке, планировал получить лицензию охранника, закончить автошколу. Известно, что после убийства Анзоров опубликовал фотографию головы своей жертвы в Twitter и обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, подчеркнув, что он казнил одного из «адских псов, посмевших оскорбить пророка». Молодой человек был застрелен полицейскими при попытке сопротивления аресту. В начале октября президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны выстраивать систему «просвещенного ислама». Он также объявил борьбу с «исламскими сепаратистами».