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Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке 

Lenta.ru 12 минут назад
Эрдоган озвучил место Турции в новом миропорядке
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте Турции в новом миропорядке. Об этом сообщает Anadolu.
Турецкий лидер отметил, что его страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке. Также президент отметил, что Турция добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом, чем многие развитые страны.
Ранее парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке военных в Азербайджан. Документ разрешает нахождение военных на территории этой страны в течение одного года.
Эрдоган собрался отправить военных в Азербайджан
11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет расположен на территории Азербайджана. В частности, в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.
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Комментарии 4
В мире , Сергей Шойгу , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Парламент Турции , Азербайджан , Турция
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