Эрдоган озвучил место Турции в новом миропорядке

Турецкий лидер отметил, что его страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке. Также президент отметил, что Турция добилась больших успехов в борьбе с коронавирусом, чем многие развитые страны.

Ранее парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке военных в Азербайджан. Документ разрешает нахождение военных на территории этой страны в течение одного года.