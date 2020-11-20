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Зафиксирована гибель детей от глобального потепления 

Lenta.ru 28 минут назад
Зафиксирована гибель детей от глобального потепления
Фото: РИА Новости
Ученые Йоркского университета в Канаде выяснили, что все больше детей и молодых взрослых проваливаются под лед и тонут из-за того, что ледяной покров на озерах и реках становится менее устойчивым из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS One.
Исследователи изучили около четырех тысяч случаев гибели от утопления, зафиксированных полицейскими и спасателями в 10 странах, включая Россию, Канаду, Финляндию, Германию, Швецию и США. Ученые также собрали данные о температурах воздуха и осадках для каждого месяца года.
Оказалось, что повышение температуры воздуха зимой является хорошим прогностическим фактором количества несчастных случаев на льду. При этом в некоторых странах доля утопления в ледяной воде составила от 15 до 20 процентов от общего числа утоплений в год.
По словам ученых, самым опасным временем года является начало и конец зимы, когда лед еще слишком тонок, чтобы выдерживать вес человека. 50 процентов жертв приходится на детей младше девяти лет. Также гибнут и молодые взрослые моложе 24 лет, которые катаются на таких транспортных средствах, как снегоходы. Однако, когда температура воздуха устанавливается в районе 0 градусов Цельсия, число утопающих вырастает в пять раз. Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению количества несчастных случаев из-за того, что ледяной покров исчезает.
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В мире , Германия , Канада , США , Финляндия , Швеция
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