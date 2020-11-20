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В Грузии потребовали отставки министра здравоохранения 

ИА Regnum 1 час назад
В Грузии требуют отставки министра здравоохранения
Фото: РИА Новости
Члены неправительственной организации (НПО) «Ассоциация клиник Грузии» потребовали отставки министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе за то, что ее ведомство якобы не смогло принять необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Данное заявление 19 ноября распространила пресс-служба НПО.

«В министерстве здравоохранения Грузии остро ощущается нехватка кадров! Совершенно неопытный министр здравоохранения, некомпетентные заместители министров, неквалифицированные руководители структурных подразделений министерства, их действия, или бездействие, не выдерживает критики. Время не терпит!», — говорится в заявлении.

Члены НПО заявили, что меры, которые минздрав принял в рамках борьбы с распространением коронавируса являются якобы «иррациональными» и имели «негативное» влияние. В заявлении также обвиняют ведомство в том, что система здравоохранения якобы оказалась не готова ко второй волне пандемии.
Стоит отметить, что в Грузии весной, когда началась первая волна распространения коронавируса, приняли жесткие карантинные меры, благодаря чему в стране были низкие показатели распространения коронавируса. Осенью члены правительства объявили, что больше жестких мер вводить не будут, так как этого не выдержит экономики.
С сентября по ноябрь количество выявляемых в среднем в сутки носителей SARS-CoV-2 выросло примерно в 100 раз. В настоящее время, как заявляют в минздраве, для лечения пациентов с COVID-19 постоянно приходится мобилизовать новые койки, и ощущается нехватка медиков.
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В мире , Минздрав РФ , Грузия
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