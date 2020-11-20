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В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса

РИА Новости
1 час назад
В столице Южной Кореи Сеуле началась третья волна коронавирусной инфекции, заявил на брифинге представитель министерства здравоохранения Юн Тэ Хо. Его слова приводит издание The Korea Herald.
В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чиновник отметил, что сейчас наблюдается подъем заболеваемости, сравнимый с тем, что отмечался в феврале-марте и августе. Поэтому органы здравоохранения вскоре опубликуют рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли более эффективно справляться с ситуацией.
"Повышение уровня будет эффективным для сдерживания вируса, но, поскольку это может также повлиять и на экономику, они должны разумно оценить риски и ситуацию с вирусом", — добавил Юн Тэ Хо.
В Южной Корее уже несколько дней подряд фиксируют более 300 случаев COVID-19, а накануне в Сеуле выявили 218 случаев — это максимальный показатель с августа.
В Южной Корее введена пятиуровневая система социального дистанцирования. С середины октября действовал самый низкий уровень, так как число новых случаев заражения оставалось в пределах 60-150 человек.
Сейчас в Сеуле и Кванджу уровень социального дистанцирования подняли до 1,5. В таком случае, кроме базовых мер предосторожности, вводятся ограничения на собрания в 100 и более человек.
Кроме того, ограничена деятельность "опасных" объектов, которые посещают много людей. В школы должны ходить две трети от общего числа учеников, часть уроков проводят онлайн. Правительство выборочно сохраняет и более жесткие меры, которые касаются особо опасной в плане распространения коронавируса деятельности, — например, продажи товаров от двери до двери.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В мире,Минздрав РФ,Корея, Республика,Сеул,
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