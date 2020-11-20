Рыбаки массово заразились загадочной болезнью

Сенегале более 200 рыбаков заразились загадочной болезнью, которую они подхватили в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета Sud Quotidien.

Отмечается, что больные покрываются струпьями, сильно чешутся и жалуются на опухшие губы и раздражение глаз. Власти африканской страны ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения около пригорода Дакара. Там будут взяты пробы воды на анализ. Известно, что недалеко от указанного места ведется добыча циркония, а на побережье есть химические производства, откуда могла произойти утечка в океан.