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В Баку рассказали, как военные Азербайджана осваиваются в Агдамском районе 

News.ru и ещё 1 32 минуты назад
Военные Азербайджана осваиваются в Агдамском районе
Фото: mod.gov.az
Министерство обороны Азербайджана заявило, что в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе размещается бронетехника и подразделения армии республики. Перед заходом войск были разминированы дороги и прилегающая к ним местность.
В районном центре — городе Агдам — поднят государственный флаг Азербайджана, сообщается на сайте ведомства.
Также военнослужащие очистили мечеть Джума, построенную в XVIII веке, позже в ней был совершён пятничный намаз.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 ноября воинские подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район. Их прибытие состоялось в рамках трёхстороннего соглашения президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении. В 1993 году под контроль самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики перешли центр района — город Агдам и 89 деревень.
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В мире , Войска , Азербайджан , Армения , Баку
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