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Появилось видео назначения новых послов Беларуси 

Вадим Дроздов 1 час назад
19 ноября действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел ряд назначений. В частности указом главы Республики дипломатический корпус был пополнен представителями силовых структур.
Бывший министр обороны и госсекретарь Совбеза Андрей Равков теперь станет послом Белоруссии в Азербайджане. Экс-генпрокурор Александр Конюк поедет в Армению. Руководителем белорусской дипломатической миссией в Китае будет Юрий Сенько, до этого он работал в должности председателя Государственного таможенного комитета. Обращаясь к назначаемым послам, Лукашенко обратил внимание, что прежде всего необходимо приложить усилия, чтобы продвинуться в товарообороте с соответствующими странами, нарастить отечественный экспорт.
В мире , Видео , Александр Конюк , Александр Лукашенко , Андрей Равков
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