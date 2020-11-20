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Суд в Пенсильвании признал недействительными несколько тысяч бюллетеней 

РИА Новости и ещё 6 18 минут назад
Тысячи голосов признали недействительными в США
Фото: Reuters
Суд постановил считать недействительными более 2,3 тысячи голосов избирателей в штате Пенсильвания.
В постановлении говорится, что 2349 бюллетеней, прибывших по почте, отбракованы, поскольку не имеют пометки с датой отправления. Все аннулированные голоса были поданы в округе Аллегейни с населением более 1,2 миллиона человек и административным центром в городе Питтсбург.
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующей признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.
Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США
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