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Европейская вакцина от COVID-19 может появиться в декабре 

News.ru и ещё 2 34 минуты назад
Евросоюз надеется, что вакцина от нового коронавируса будет зарегистрирована уже в декабре. Последние данные о её разработке дают положительные результаты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.
После регистрации начнётся вакцинация, добавила Меркель. Еврокомиссия уже попросила все страны союза представить планы вакцинации, так как последние данные по разработке вакцины «звучат обнадёживающе».

Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе вакцины в декабре или вскоре после Нового года, — приводит слова Меркель агентство AFP.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Петер Сийярто , ЕС , Еврокомиссия , Берлин , Германия
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