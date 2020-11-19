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Экс-депутат Одесского горсовета задержан в Москве за контрабанду 

Вероника Полынина 19 минут назад
Экс-депутат Одесского горсовета задержан в Москве
Фото: timer-odessa.net