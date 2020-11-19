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Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале

РИА Новости
53 минуты назад
Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.
На западе Африки выявили загадочную болезнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.
В мире,Мбур,Рюфиск,Дакар,Сенегал,
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