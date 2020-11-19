Армению может возглавить «британский агент»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян , к которому крайне прохладно относятся в Москве , наверняка скоро покинет свой пост. В ближайшее время в стране пройдут парламентские выборы, по итогам которых появится новый премьер. Есть ли шансы, что на этот раз главой Армении станет пророссийский политик? Или же премьером станет человек, которого прямо называют «британским агентом»?

Фото: facebook.com/Armpresident facebook.com/Armpresident

В Армении ожидается смена власти. Да, премьер-министр Никол Пашинян, при котором страна пришла к поражению в Нагорно-Карабахской войне, уходить отказывается, и даже публикует дорожную карту своих будущих действий. Однако большинство экспертов уверяет, что глава правительства уйдет к концу года. Ну, или его уйдут.

Политический пат

Из рядов пашинитов идет массовое дезертирство депутатов, судей и даже целых министров, однако политические силы не готовы его свергать сейчас, до окончания процесса передачи Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха. Вопрос только в том, кто придет на его место?

«Во внутренней политике Армении сейчас сложилась патовая ситуация. К Николу Пашиняну множество вопросов после войны в Карабахе. Однако сменить его во власти хотят люди, рейтинг которых невысок – представители прежней власти или повязанные с ней. К ним настолько плохое отношение, что ряд людей, ненавидящих Пашиняна, не хочет митинговать против него, дабы не вернуть к власти бывших.

Однако протестная активность все равно огромная. Если сейчас эту патовую ситуацию не разрешить, кризис в стране лишь усугубится – к политическому протесту присоединится социально-экономический. Поэтому и пытаются найти некую компромиссную фигуру», - говорит газете ВЗГЛЯД политический обозреватель из Еревана Аршалуйс Мгдесян.

И вот тут на политической арене стал очень часто звучать голос действующего президента страны (а Армения, напомним, республика парламентская) Армена Саркисяна . Президент сразу же дистанцировался от карабахского предательства (заявил, что о подписанной Пашиняном капитуляции узнал из газет), а 16 ноября заявил, что стране нужны досрочные парламентские выборы. И сейчас, по всей видимости, претендует на роль той самой компромиссной фигуры.

Ничей

На первый взгляд, он ей действительно является. Да, Саркисян был назначен президентом еще при Серже Саргсяне , после конституционной реформы (превратившей страну из президентской в парламентскую республику) – однако назначен не как член команды Сержа, а в качестве привлекательной витрины.

«Армен Саркисян обладает огромными связями в мире – такими, каких нет ни у одного армянского политика. Можно вспомнить, что именно ему Джозеф Байден первому открыто сказал, что идет на выборы. Потом CNN и другие армянские СМИ этот разговор неделю бурно обсуждали, – поясняет газете ВЗГЛЯД армянский журналист Айк Халатян. – В то же время у Армена Саркисяна тогда не было ни связей внутри страны, ни политических амбиций. Поэтому он казался удобной фигурой и для Сержа Саргсяна, и для сменившего его Никола Пашиняна. Так, за два с половиной года правления нынешнего премьера Армен Саркисян действительно никому не перечил. Например, закрывал глаза на многие шаги премьера, в том числе нарушение Конституции, гарантом которой он является».

В итоге получилось, что действующий президент Армении не имел никакого отношения к внутренней политике Никола Пашиняна.

«Человек должен был просто представлять страну на внешней арене – и Саркисян полностью годился для этой роли. Кроме того, правительство в нагрузку дало ему в ведение армянскую сферу IT, дабы президент ее курировал и пытался привлечь туда иностранные инвестиции», – говорит Аршалуйс Мгдесян.

Не имел он отношения и к поражению страны во Второй Карабахской войне. По словам Айка Халатяна, Пашинян даже не пытался использовать международные связи и возможности Армена Саркисяна, его знакомства с европейскими и американскими элитами.

Ориентация или работа?

Неудивительно, что сейчас кандидатура Саркисяна на роль премьера активно обсуждается в армянских экспертных кругах. Низкий антирейтинг, популярность в обществе, наличие крупных международных связей – все это дает Армену Саркисяну высокие шансы стать следующим армянским премьером. Однако у президента есть один минус, а точнее, миинусище – прозападная ориентация.

Да, некоторые эксперты уверяют, что в нынешней ситуации личные взгляды политика будут иметь не такое большое значение.

«Тот, кто придет к власти, будет реально учитывать растущее влияние России, и – если у него будет нормальная команда и вменяемые советники из числа экспертов – станет вести себя соответствующим образом с Москвой», – говорит Аршалуйс Мгдесян.

Однако другие считают, что тут проблема не в ориентации, а в поставленной задаче. Ряд сил как в Армении, так и в России называют Армена Саркисяна чуть ли не британским агентом, достойным продолжателем дела Никола Пашиняна по разворачиванию Армении из сферы влияния России в сторону США и ЕС

Некоторые даже уверены, что именно Армен Саркисян – личный друг Байдена и других представителей мирового закулисья – был главным в этом процессе, дергал за ниточки популиста Пашиняна. И сейчас, когда марионетка уже отработала свой ресурс, готов сам выйти на первые роли, чтобы втянуть разочарованную поражением Армению в западную сферу влияния.

И если вторая точка зрения оправданна, то для Армении это означает очень простые последствия. В час большой нужды – который наступит для Армении уже через 5 лет в случае, если Азербайджан откажется продлевать миротворческий мандат российских войск в Карабахе – Москва вряд ли станет «дарить победу западному агенту». Ровно так, как она отказалась дарить ее сейчас Пашиняну.

Ошибки за ошибками

Но это проблема Еревана. Проблема же Москвы в том, что в самом зависимом от России (как в экономическом плане, так и в области безопасности) государстве, наша страна вот уже несколько лет не может добиться прихода к власти полностью пророссийского политика. Почему так получается? В Ереване кивают на традиционные в работе с постсоветским пространством ошибки Москвы.

Во-первых, ставку на политиков, а не на политику – то есть упор на работу с отдельными персоналиями, а не с гражданским обществом, в котором эти персоналии появляются.

И, выражаясь словами старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, если ставишь постоянно на одну лошадь, то в какой-то момент можешь увидеть, что поставил на мертвую лошадь.

«Те политические силы, которые резко ориентируются на Россию и входят в пресловутый список 17 партий (потребовавших отставки премьер-министра Пашиняна – прим. ВЗГЛЯД), не имеют большой политической поддержки. Они были в когорте прежних властей или были связаны с ними. Даже несмотря на большие протестные настроения и злость в стране, они не могут прийти во власть ни через улицу, ни через выборы», – уверен Аршалуйс Мгдесян.

Вторая ошибка – это отсутствие четко выраженной позиции. Ситуация, когда мнение России высказывается слишком тихо или слишком поздно.

«В нынешних реалиях в Армении может и обязан прийти к власти пророссийский политик. Но Москва тоже должна как-то четко обозначить свои симпатии и антипатии в политической борьбе после того, как выкристаллизуются явные кандидаты на роль премьера. Дать понять, что будет в случае неизбрания ее кандидата, а что будет в случае избрания. Продемонстрировать готовность оказать военную и экономическую поддержку своему протеже - а значит, и Армении в целом - в случае победы», – полагает Айк Халатян.

Приземляйтесь

Но есть и третья причина, где виноват уже Ереван. А точнее, армянские элиты, неспособные приземлить и рационализировать общественное мнение в стране.

Армяне – народ с виктимизированным сознанием, живущий в окружении врагов и борющийся за выживание. Их видение мира очень просто – Армения находится в центре сущего, вот тут ее враги, а вот тут друзья. И если появляется пророссийский политик, то он должен использовать совершенно другую картину мироздания. Объяснять, что Армения – союзное России государство, но не альфа и омега для российской дипломатии. Что Смоленская площадь не является филиалом армянского МИДа , а Старая площадь – не отделение администрации премьер-министра Армении. Что интересы России гораздо шире армянских. Что Москва не станет из-за союза с Ереваном рвать отношения с армянскими врагами в Анкаре или Баку.

Что, в конце концов, армяно-российский союз равноправен, но статус государств в нем неравнозначен – армянам Россия нужна куда больше, чем россиянам Армения. Обо всем этом жители гордой закавказской страны не должны забывать.

Но если пророссийский политик начинает говорить в Армении нечто подобное, то он сразу же теряет популярность. Если же он для набора рейтинга начинает использовать армянские общественные мантры и выставлять Москве бессмысленные претензии – то сразу же теряет статус пророссийского.