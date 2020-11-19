«Нас ждет тяжелая зима»: Меркель обратилась к нации 

В ходе видеоконференции с медиками и пациентами, нуждающимися в уходе, Меркель предупредила, что в зимние месяцы риски заражения коронавирусом возрастают.

«Перед нами лежат тяжелые зимние месяцы, потому что вирус, как и грипп, в закрытых помещениях распространяется быстрее в первую очередь из-за того, что при холоде наша слизистая оболочка становится более чувствительной», — объяснила она.

Меркель сообщила, что Германия заказала вакцины для всего Евросоюза и теперь ждет, когда ее выпустят на рынок для массового использования. Канцлер сообщила, что первыми начнут прививать медперсонал и пожилых граждан.

Ранее Ангела Меркель уже предупреждала о том, что зимой ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.

Как писал «Рамблер», в Германии со 2 ноября действует ограниченный карантинный режим: закрыты театры, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, гостиницы и общепиты.

Находиться вне дома разрешается группами не больше десяти человек при условии, что эти люди представляют не более двух домохозяйств.