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«Нас ждет тяжелая зима»: Меркель обратилась к нации 

Вероника Полынина 1 час назад
«Нас ждет тяжелая зима»: Меркель обратилась к нации
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила жителей страны о тяжелых зимних месяцах, передает «Интерфакс».
В ходе видеоконференции с медиками и пациентами, нуждающимися в уходе, Меркель предупредила, что в зимние месяцы риски заражения коронавирусом возрастают.

«Перед нами лежат тяжелые зимние месяцы, потому что вирус, как и грипп, в закрытых помещениях распространяется быстрее в первую очередь из-за того, что при холоде наша слизистая оболочка становится более чувствительной», — объяснила она.

Меркель сообщила, что Германия заказала вакцины для всего Евросоюза и теперь ждет, когда ее выпустят на рынок для массового использования. Канцлер сообщила, что первыми начнут прививать медперсонал и пожилых граждан.
По Европе нанесен новый удар
Ранее Ангела Меркель уже предупреждала о том, что зимой ситуация с коронавирусом в стране ухудшится.
Как писал «Рамблер», в Германии со 2 ноября действует ограниченный карантинный режим: закрыты театры, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, гостиницы и общепиты.
Находиться вне дома разрешается группами не больше десяти человек при условии, что эти люди представляют не более двух домохозяйств.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Интерфакс
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